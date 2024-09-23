Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1761 года REOE "Гданьский". Чистое серебро (Польша, Август III)
Разновидность: Чистое серебро
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 0,75 гр
- Чистого серебра (0,0241 oz) 0,7492 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1761
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1761 года "Гданьский" со знаком REOE. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2800 PLN. Торги состоялись 6 июня 2020.
Сохранность
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- MARCINIAK (2)
Где продать?
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