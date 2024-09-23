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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1761 года REOE "Гданьский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Разновидность: Чистое серебро

Аверс монеты - Шеляг 1761 года REOE "Гданьский" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1761 года REOE "Гданьский" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 0,75 гр
  • Чистого серебра (0,0241 oz) 0,7492 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1761
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1761 года "Гданьский" со знаком REOE. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2800 PLN. Торги состоялись 6 июня 2020.

Сохранность
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Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
711 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1761 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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