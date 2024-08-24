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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1761 года DB "Торуньский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1761 года DB "Торуньский" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1761 года DB "Торуньский" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1761
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1761 года "Торуньский" со знаком DB. Это медная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 840 проданному на аукционе Stary Sklep за 2600 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (1)
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  • PDA & PGN (1)
  • Rzeszowski DA (3)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (2)
Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность UNC
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Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе GGN - April 15, 2000
Польша Шеляг 1761 DB "Торуньский" на аукционе GGN - April 15, 2000
Продавец GGN
Дата 15 апреля 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1761 "Торуньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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