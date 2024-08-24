Шеляг 1761 года DB "Торуньский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1761 года "Торуньский" со знаком DB. Это медная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 840 проданному на аукционе Stary Sklep за 2600 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

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