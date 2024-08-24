Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1761 года DB "Торуньский" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,62 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1761
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1761 года "Торуньский" со знаком DB. Это медная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 840 проданному на аукционе Stary Sklep за 2600 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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