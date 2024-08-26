Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1761 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,62 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1761
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1761 года "Гданьский" со знаком REOE. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 6400 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
1497 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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