Шеляг 1761 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1761 года "Гданьский" со знаком REOE. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 6400 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.

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