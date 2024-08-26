Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1761 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1761 года REOE "Гданьский" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1761 года REOE "Гданьский" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1761
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1761 года "Гданьский" со знаком REOE. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 6400 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (5)
  • Janas (2)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (12)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (2)
  • Russiancoin (1)
  • Rzeszowski DA (3)
  • Stack's (1)
  • Stare Monety (1)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (2)
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
1497 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
599 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шеляг 1761 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Августа III Монеты Польши 1761 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск