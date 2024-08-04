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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1761 года CHS "Эльблонгский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Разновидность: Чистое серебро

Аверс монеты - Шеляг 1761 года CHS "Эльблонгский" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1761 года CHS "Эльблонгский" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 0,62 гр
  • Чистого серебра (0,0199 oz) 0,6194 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1761
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1761 года "Эльблонгский" со знаком CHS. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1761 CHS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша Шеляг 1761 CHS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность SP58 PCGS
Цена
1130 $
Цена в валюте аукциона 4500 PLN
Польша Шеляг 1761 CHS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Шеляг 1761 CHS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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