Шеляг 1761 года CHS "Эльблонгский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1761 года "Эльблонгский" со знаком CHS. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.

Сохранность AU (2) Сохранность (слабы) SP58 (1) Сервис PCGS (1)