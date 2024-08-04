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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1761 года REOE "Гданьский". Клипа (Польша, Август III)

Разновидность: Клипа

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1761 года REOE "Гданьский" Клипа - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1761 года REOE "Гданьский" Клипа - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 2,94 гр
  • Чистого серебра (0,0944 oz) 2,9371 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1761
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1761 года "Гданьский" со знаком REOE. Клипа. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
2905 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF
Цена
2697 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1992
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена

Где продать?

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