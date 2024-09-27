Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1761 года REOE "Гданьский". Клипа (Польша, Август III)
Разновидность: Клипа
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1761
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1761 года "Гданьский" со знаком REOE. Клипа. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2233 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 41000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
9579 $
Цена в валюте аукциона 41000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность SP63 PCGS
Цена
1381 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
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