Шеляг 1761 года REOE "Гданьский". Клипа (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1761 года "Гданьский" со знаком REOE. Клипа. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2233 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 41000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

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