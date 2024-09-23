Шестак (6 грошей) 1761 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1761 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 11 июня 2011.

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