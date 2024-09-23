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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1761 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1761 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1761 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 2,94 гр
  • Чистого серебра (0,0295 oz) 0,9173 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1761
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1761 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 11 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
745 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
893 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Roma Numismatics - November 5, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Roma Numismatics - May 6, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

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