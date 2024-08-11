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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1761 года REOE "Гданьский". Золото (Польша, Август III)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Шеляг 1761 года REOE "Гданьский" Золото - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1761 года REOE "Гданьский" Золото - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 1,75 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1761
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1761 года "Гданьский" со знаком REOE. Золото. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 48000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Шеляг 1761 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
12096 $
Цена в валюте аукциона 48000 PLN
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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