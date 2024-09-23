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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1754 года "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1754 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1754 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1754
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Грюнтхаль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1754 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Грюнтхальском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе WDA - MiM за 800 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
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Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1754 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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