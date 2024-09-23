Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1754 года "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1754
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Грюнтхаль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1754 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Грюнтхальском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе WDA - MiM за 800 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (1)
- Höhn (1)
- Janas (1)
- MARCINIAK (2)
- Rzeszowski DA (1)
- Stare Monety (1)
- Stephen Album (1)
- WCN (1)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
- Wu-eL (1)
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Шеляг 1754 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск