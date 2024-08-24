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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1754 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров (2 августдора) 1754 EC Коронные
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 талеров (1 августдор) 1754 EC Коронные
Средняя цена 6400 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
2 дуката 1754 EDC Коронные
Средняя цена 31000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дукат 1754 EDC Коронный
Средняя цена 4900 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
Шеляг 1754 Гданьский Золото
Средняя цена
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1754 EDC Коронный
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 136
Аверс
Реверс
Полталера 1754 EDC Коронные
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1754 EC Коронный
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1178
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1754 EC Коронный
Средняя цена 120 $
Продажи
0 152
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1754 EC Коронный
Средняя цена 140 $
Продажи
0 123
Аверс
Реверс
Шеляг 1754 WR Гданьский Чистое серебро
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 грош 1754 Коронный
Средняя цена 60 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 грош 1754 Коронный Знак H
Средняя цена 85 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
Шеляг 1754 Гданьский
Средняя цена 50 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Шеляг 1754 WR Гданьский
Средняя цена 200 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Шеляг 1754 Коронный
Средняя цена 75 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Шеляг 1754 Коронный Буквенная маркировка
Средняя цена 75 $
Продажи
0 15
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