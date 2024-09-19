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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1754 года "Гданьский". Золото (Польша, Август III)

Разновидность: Золото

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Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 1,75 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1754
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1754 года "Гданьский". Золото. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1314 проданному на аукционе Otto Helbing за 68 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.

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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
68 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 68 Mark

Где продать?

Для продажи Шеляг 1754 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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