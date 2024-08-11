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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1754 года WR "Гданьский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Разновидность: Чистое серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 0,75 гр
  • Чистого серебра (0,0241 oz) 0,7492 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1754
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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