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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1754 года EC "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1754 года EC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1754 года EC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,291)
  • Вес 2,16 гр
  • Чистого серебра (0,0202 oz) 0,6286 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1754
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (123)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1754 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8500 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность F
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1754 EC "Коронный" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1754 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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