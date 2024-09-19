Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1754 года EC "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,291)
- Вес 2,16 гр
- Чистого серебра (0,0202 oz) 0,6286 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1754
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (123)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1754 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8500 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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