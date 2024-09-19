Трояк (3 гроша) 1754 года EC "Коронный" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1754 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8500 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

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