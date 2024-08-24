Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1754 года "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1754 года "Гданьский" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1754 года "Гданьский" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1754
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1754 года "Гданьский". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 332 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3200 PLN. Торги состоялись 22 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (5)
  • Janas (2)
  • Katz (4)
  • MARCINIAK (8)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Numision (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (4)
  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Numision - May 21, 2023
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Numision - May 21, 2023
Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1754 "Гданьский" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шеляг 1754 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Августа III Монеты Польши 1754 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск