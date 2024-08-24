Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1754 года "Коронный". Знак H (Польша, Август III)
Разновидность: Знак H
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,9 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал 1 грош
- Год 1754
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Губин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1754 года "Коронный". Знак H. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2595 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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