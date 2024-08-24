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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1754 года "Коронный". Знак H (Польша, Август III)

Разновидность: Знак H

Аверс монеты - 1 грош 1754 года "Коронный" Знак H - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - 1 грош 1754 года "Коронный" Знак H - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал 1 грош
  • Год 1754
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Губин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1754 года "Коронный". Знак H. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2595 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1754 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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