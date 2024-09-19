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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1754 года EDC "Коронные" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Полталера 1754 года EDC "Коронные" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Полталера 1754 года EDC "Коронные" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,757)
  • Вес 14,62 гр
  • Чистого серебра (0,3558 oz) 11,0673 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Полталера
  • Год 1754
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1754 года "Коронные" со знаком EDC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1443 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 34000 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2023.

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Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
8204 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
2604 $
Цена в валюте аукциона 11350 PLN
Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе GGN - March 18, 2004
Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе GGN - March 18, 2004
Продавец GGN
Дата 18 марта 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе GGN - April 26, 2003
Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе GGN - April 26, 2003
Продавец GGN
Дата 26 апреля 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Полталера 1754 EDC "Коронные" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полталера 1754 "Коронные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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