Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1754 года EDC "Коронные" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,757)
- Вес 14,62 гр
- Чистого серебра (0,3558 oz) 11,0673 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Полталера
- Год 1754
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1754 года "Коронные" со знаком EDC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1443 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 34000 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2023.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
8204 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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