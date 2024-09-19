Полталера 1754 года EDC "Коронные" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1754 года "Коронные" со знаком EDC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1443 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 34000 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2023.

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