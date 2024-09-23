Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1754 года "Коронный". Буквенная маркировка (Польша, Август III)
Разновидность: Буквенная маркировка
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1754
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Губин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1754 года "Коронный". Буквенная маркировка. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 465 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1100 PLN. Торги состоялись 14 февраля 2015.
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- Wójcicki (1)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 17 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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