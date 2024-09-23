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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1754 года "Коронный". Буквенная маркировка (Польша, Август III)

Разновидность: Буквенная маркировка

Аверс монеты - Шеляг 1754 года "Коронный" Буквенная маркировка - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1754 года "Коронный" Буквенная маркировка - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1754
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Губин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1754 года "Коронный". Буквенная маркировка. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 465 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1100 PLN. Торги состоялись 14 февраля 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Janas (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numis Poland (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Numis Poland - February 17, 2022
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Numis Poland - February 17, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 17 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1754 "Коронный" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1754 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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