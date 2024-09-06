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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 талеров (2 августдора) 1754 года EC "Коронные" (Польша, Август III)

Аверс монеты - 10 талеров (2 августдора) 1754 года EC "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - 10 талеров (2 августдора) 1754 года EC "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3848 oz) 11,97 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал 10 талеров (2 августдора)
  • Год 1754
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 талеров (2 августдора) 1754 года "Коронные" со знаком EC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 748 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
Польша 10 талеров (2 августдора) 1754 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 10 талеров (2 августдора) 1754 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
17744 $
Цена в валюте аукциона 70000 PLN
Польша 10 талеров (2 августдора) 1754 EC "Коронные" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Польша 10 талеров (2 августдора) 1754 EC "Коронные" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
Польша 10 талеров (2 августдора) 1754 EC "Коронные" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Польша 10 талеров (2 августдора) 1754 EC "Коронные" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
Польша 10 талеров (2 августдора) 1754 EC "Коронные" на аукционе Gorny & Mosch - March 10, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 марта 2009
Сохранность MS62 NGC
Цена
16493 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Польша 10 талеров (2 августдора) 1754 EC "Коронные" на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров (2 августдора) 1754 "Коронные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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