10 талеров (2 августдора) 1754 года EC "Коронные" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 талеров (2 августдора) 1754 года "Коронные" со знаком EC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 748 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

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