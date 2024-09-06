Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 талеров (2 августдора) 1754 года EC "Коронные" (Польша, Август III)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,30 гр
- Чистого золота (0,3848 oz) 11,97 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал 10 талеров (2 августдора)
- Год 1754
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 талеров (2 августдора) 1754 года "Коронные" со знаком EC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 748 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
17744 $
Цена в валюте аукциона 70000 PLN
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 марта 2009
Сохранность MS62 NGC
Цена
16493 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Где продать?
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