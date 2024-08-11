Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1754 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,50 гр
- Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Дукат
- Год 1754
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1754 года "Коронный" со знаком EDC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32661 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
5564 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Kroha
Дата 12 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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