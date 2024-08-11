Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1754 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Дукат 1754 года EDC "Коронный" - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Дукат 1754 года EDC "Коронный" - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,50 гр
  • Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Дукат
  • Год 1754
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1754 года "Коронный" со знаком EDC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32661 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • CNG (4)
  • Frankfurter (1)
  • Gärtner (1)
  • GGN (1)
  • Heritage (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (4)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (5)
  • SINCONA (2)
  • Sonntag (1)
  • Spink (1)
  • Stary Sklep (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • WCN (14)
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
8937 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
5564 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе Frankfurter - November 5, 2021
Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе CNG - November 8, 2016
Продавец CNG
Дата 8 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе CNG - July 26, 2016
Продавец CNG
Дата 26 июля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе Kroha - February 12, 2016
Продавец Kroha
Дата 12 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе Spink - December 1, 2015
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе CNG - October 7, 2015
Продавец CNG
Дата 7 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1754 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1754 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Августа III Монеты Польши 1754 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск