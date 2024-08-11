Дукат 1754 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1754 года "Коронный" со знаком EDC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32661 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

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