Шеляг 1754 года WR "Гданьский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1754 года "Гданьский" со знаком WR. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе WDA - MiM за 2400 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.

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