Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1754 года WR "Гданьский" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,62 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1754
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1754 года "Гданьский" со знаком WR. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе WDA - MiM за 2400 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
430 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Spink
Дата 3 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 15 апреля 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи Шеляг 1754 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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