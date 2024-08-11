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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1754 года WR "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1754 года WR "Гданьский" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1754 года WR "Гданьский" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1754
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1754 года "Гданьский" со знаком WR. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе WDA - MiM за 2400 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (2)
Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
430 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе Russiancoin - December 22, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе Spink - December 3, 2012
Продавец Spink
Дата 3 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе GGN - October 23, 2004
Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе GGN - October 23, 2004
Продавец GGN
Дата 23 октября 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе GGN - April 15, 2000
Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе GGN - April 15, 2000
Продавец GGN
Дата 15 апреля 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе GGN - April 18, 1998
Польша Шеляг 1754 WR "Гданьский" на аукционе GGN - April 18, 1998
Продавец GGN
Дата 18 апреля 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1754 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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