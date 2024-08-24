Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1754 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,757)
- Вес 29,23 гр
- Чистого серебра (0,7114 oz) 22,1271 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Талер
- Год 1754
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
Цены на аукционах (136)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1754 года "Коронный" со знаком EDC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 36000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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