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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1754 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Талер 1754 года EDC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Талер 1754 года EDC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,757)
  • Вес 29,23 гр
  • Чистого серебра (0,7114 oz) 22,1271 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Талер
  • Год 1754
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
Цены на аукционах (136)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1754 года "Коронный" со знаком EDC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 36000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

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Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1973 $
Цена в валюте аукциона 7750 PLN
Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
3627 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Aurea - June 10, 2023
Продавец Aurea
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
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Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Талер 1754 EDC "Коронный" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1754 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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