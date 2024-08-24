Талер 1754 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1754 года "Коронный" со знаком EDC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 36000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

Сохранность UNC (4) AU (5) XF (51) VF (70) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS60 (1) AU58 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF30 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (6) PCGS (3) Прочие фильтры Монеты из коллекций (3)

Продавец Все фирмы

Aurea (1)

Busso Peus (2)

cgb.fr (1)

CNG (4)

Emporium Hamburg (1)

Felzmann (1)

GGN (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (3)

Heritage (1)

Höhn (4)

iNumis (1)

Jean ELSEN (1)

Künker (23)

MARCINIAK (10)

Münzen Gut-Lynt (1)

New York Sale (1)

Niemczyk (16)

Numedux (1)

Numimarket (1)

Numisbalt (4)

PDA & PGN (1)

Poznański Dom Aukcyjny (1)

Rauch (2)

Reinhard Fischer (1)

Rhenumis (1)

Rzeszowski DA (1)

Schulman (1)

SINCONA (1)

Tempus (1)

Teutoburger (2)

UBS (1)

V. GADOURY (1)

WAG (3)

WCN (28)

WDA - MiM (7)

Westfälische (2)

Wójcicki (3)