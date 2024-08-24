Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1754 года EC "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 4,32 гр
- Чистого серебра (0,0433 oz) 1,3478 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1754
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (152)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1754 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Naumann
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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