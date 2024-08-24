Шестак (6 грошей) 1754 года EC "Коронный" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1754 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

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