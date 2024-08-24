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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1754 года EC "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1754 года EC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1754 года EC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 4,32 гр
  • Чистого серебра (0,0433 oz) 1,3478 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1754
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (152)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1754 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Naumann - September 3, 2023
Продавец Naumann
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1754 EC "Коронный" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1754 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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