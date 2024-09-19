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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 талеров (1 августдор) 1754 года EC "Коронные" (Польша, Август III)

Аверс монеты - 5 талеров (1 августдор) 1754 года EC "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - 5 талеров (1 августдор) 1754 года EC "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (0,1924 oz) 5,985 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал 5 талеров (1 августдор)
  • Год 1754
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 талеров (1 августдор) 1754 года "Коронные" со знаком EC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Christophe Joron-Derem - Expert: Thierry Parsy за 16588 EUR. Торги состоялись 9 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • WCN (3)
Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
12735 $
Цена в валюте аукциона 10000 GBP
Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
8491 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе Joron-Derem - Parsy - July 9, 2020
Продавец Joron-Derem - Parsy
Дата 9 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе New York Sale - January 7, 2015
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1754 EC "Коронные" на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров (1 августдор) 1754 "Коронные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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