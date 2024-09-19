Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 талеров (1 августдор) 1754 года EC "Коронные" (Польша, Август III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,65 гр
- Чистого золота (0,1924 oz) 5,985 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал 5 талеров (1 августдор)
- Год 1754
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 талеров (1 августдор) 1754 года "Коронные" со знаком EC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Christophe Joron-Derem - Expert: Thierry Parsy за 16588 EUR. Торги состоялись 9 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
12735 $
Цена в валюте аукциона 10000 GBP
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Joron-Derem - Parsy
Дата 9 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 7 января 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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