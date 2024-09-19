5 талеров (1 августдор) 1754 года EC "Коронные" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 талеров (1 августдор) 1754 года "Коронные" со знаком EC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Christophe Joron-Derem - Expert: Thierry Parsy за 16588 EUR. Торги состоялись 9 июля 2020.

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