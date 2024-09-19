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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1754 года "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - 1 грош 1754 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - 1 грош 1754 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал 1 грош
  • Год 1754
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Губин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1754 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 490 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 1 грош 1754 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1754 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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