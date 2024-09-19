Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1754 года "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,9 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал 1 грош
- Год 1754
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Губин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1754 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 490 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2018.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
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Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
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Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS61 BN NGC
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Дата 5 ноября 2021
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Дата 5 ноября 2021
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
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