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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1754 года EDC "Коронные" (Польша, Август III)

Аверс монеты - 2 дуката 1754 года EDC "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - 2 дуката 1754 года EDC "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,00 гр
  • Чистого золота (0,2025 oz) 6,3 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1754
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1754 года "Коронные" со знаком EDC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3148 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.

Сохранность
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Польша 2 дуката 1754 EDC "Коронные" на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
23350 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Польша 2 дуката 1754 EDC "Коронные" на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
38188 $
Цена в валюте аукциона 28000 EUR
Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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