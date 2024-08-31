Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1754 года EDC "Коронные" (Польша, Август III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,00 гр
- Чистого золота (0,2025 oz) 6,3 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал 2 дуката
- Год 1754
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1754 года "Коронные" со знаком EDC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3148 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.
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