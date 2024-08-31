2 дуката 1754 года EDC "Коронные" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1754 года "Коронные" со знаком EDC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3148 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.

Сохранность XF (3)