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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1753 года "Коронный". Буквенная маркировка (Польша, Август III)

Разновидность: Буквенная маркировка

Аверс монеты - Шеляг 1753 года "Коронный" Буквенная маркировка - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1753 года "Коронный" Буквенная маркировка - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Губин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1753 года "Коронный". Буквенная маркировка. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 650 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
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  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (4)
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1753 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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