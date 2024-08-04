Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1762 года DB "Торуньский" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,62 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1762
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1762 года "Торуньский" со знаком DB. Это медная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6230 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2300 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
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Где продать?
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