Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1762 года DB "Торуньский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1762 года DB "Торуньский" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1762 года DB "Торуньский" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1762
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1762 года "Торуньский" со знаком DB. Это медная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6230 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2300 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Numimarket (1)
  • WDA - MiM (5)
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
574 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Шеляг 1762 "Торуньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Августа III Монеты Польши 1762 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск