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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1762 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1762 ICS Эльблонгский
Средняя цена 40000 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1762 EC "8 GR"
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Злотовка (30 грошей) 1762 REOE Гданьская
Средняя цена 630 $
Продажи
0 226
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1762 REOE Гданьский
Средняя цена 140 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1762 Торуньский
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1762 Торуньский Чистое серебро
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1762 DB Торуньский
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1762 ICS Эльблонгский
Средняя цена 8300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1762 ICS Эльблонгский
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Шеляг 1762 DB Торуньский Чистое серебро
Средняя цена 35 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1762 DB Торуньский
Средняя цена 100 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Шеляг 1762 Торуньский
Средняя цена 65 $
Продажи
0 6

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1762 Пробный
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 14
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