Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1762 года DB "Торуньский" (Польша, Август III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 2,34 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7301 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1762
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи Шестак (6 грошей) 1762 "Торуньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск