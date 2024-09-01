Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Талер 1762 года (Польша, Август III)
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Талер 1762 года. Это серебряная монета периода Августа III. Рекорд цены принадлежит лоту 4614 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2018.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
- Felix Schiessinger (1)
- Künker (3)
- Leo Hamburger (1)
- Niemczyk (4)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- WCN (2)
- WDA - MiM (1)
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Талер 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск