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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Талер 1762 года (Польша, Август III)

Аверс монеты - Пробный Талер 1762 года - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Пробный Талер 1762 года - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Leo Hamburger

Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Талер
  • Год 1762
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Талер 1762 года. Это серебряная монета периода Августа III. Рекорд цены принадлежит лоту 4614 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2018.

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Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
15405 $
Цена в валюте аукциона 65000 PLN
Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
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Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность UNC
Цена
Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1762 (Пробный) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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