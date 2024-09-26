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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1762 года ICS "Эльблонгский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1762 года ICS "Эльблонгский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1762 года ICS "Эльблонгский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 2,94 гр
  • Чистого серебра (0,0295 oz) 0,9173 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1762
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1762 года "Эльблонгский" со знаком ICS. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 31000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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