Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1762 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 2,94 гр
- Чистого серебра (0,0295 oz) 0,9173 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1762
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1762 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.
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