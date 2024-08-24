Шестак (6 грошей) 1762 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1762 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.

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