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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1762 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1762 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1762 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 2,94 гр
  • Чистого серебра (0,0295 oz) 0,9173 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1762
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1762 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 315 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Tosunidis Coin House - December 15, 2022
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1762 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
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