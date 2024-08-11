Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1762 года ICS "Эльблонгский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1762 года ICS "Эльблонгский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1762 года ICS "Эльблонгский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 2,94 гр
  • Чистого серебра (0,0295 oz) 0,9173 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1762
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1762 года "Эльблонгский" со знаком ICS. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 30000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • GGN (2)
  • Höhn (2)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (12)
  • Niemczyk (6)
  • PDA & PGN (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (3)
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1372 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
2481 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе Höhn - March 15, 2020
Продавец Höhn
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1762 "Эльблонгский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Августа III Монеты Польши 1762 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шестак (6 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск