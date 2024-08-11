Шестак (6 грошей) 1762 года ICS "Эльблонгский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1762 года "Эльблонгский" со знаком ICS. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 30000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

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