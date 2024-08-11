Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1762 года ICS "Эльблонгский" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 2,94 гр
- Чистого серебра (0,0295 oz) 0,9173 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1762
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1762 года "Эльблонгский" со знаком ICS. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 30000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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