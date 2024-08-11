Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1762 года "Торуньский". Чистое серебро (Польша, Август III)
Разновидность: Чистое серебро
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 2,34 гр
- Чистого серебра (0,0752 oz) 2,3377 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1762
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1762 года "Торуньский". Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 14000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.
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