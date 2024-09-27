Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1762 года EC ""8 GR"" (Польша, Август III)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,687)
- Вес 7,31 гр
- Чистого серебра (0,1615 oz) 5,022 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1762
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1762 года ""8 GR"" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4600 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.
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