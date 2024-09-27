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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1762 года EC ""8 GR"" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1762 года EC ""8 GR"" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1762 года EC ""8 GR"" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,687)
  • Вес 7,31 гр
  • Чистого серебра (0,1615 oz) 5,022 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1762
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1762 года ""8 GR"" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4600 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.

Сохранность
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  • Numedux (1)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1762 EC ""8 GR"" на аукционе Numedux - March 24, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1762 EC ""8 GR"" на аукционе Numedux - March 24, 2019
Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
843 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1762 EC ""8 GR"" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1762 EC ""8 GR"" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
1214 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1762 EC ""8 GR"" на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1762 EC ""8 GR"" на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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