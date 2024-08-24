Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1762 года ICS "Эльблонгский" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 5,23 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1762
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1762 года "Эльблонгский" со знаком ICS. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 160000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.
Сохранность
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