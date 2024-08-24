Шестак (6 грошей) 1762 года ICS "Эльблонгский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1762 года "Эльблонгский" со знаком ICS. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 160000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

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