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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1762 года ICS "Эльблонгский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1762 года ICS "Эльблонгский" - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1762 года ICS "Эльблонгский" - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 5,23 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1762
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1762 года "Эльблонгский" со знаком ICS. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 160000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
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Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Шестак (6 грошей) 1762 ICS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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