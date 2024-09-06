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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (30 грошей) 1762 года REOE "Гданьская" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Злотовка (30 грошей) 1762 года REOE "Гданьская" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Злотовка (30 грошей) 1762 года REOE "Гданьская" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 9,85 гр
  • Чистого серебра (0,1583 oz) 4,925 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Злотовка (30 грошей)
  • Год 1762
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (226)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1762 года "Гданьская" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1077 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
508 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Bruun Rasmussen - May 12, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 1550 DKK
Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
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Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
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Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Schulman - October 18, 2023
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Schulman - April 5, 2023
Продавец Schulman
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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