Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (30 грошей) 1762 года REOE "Гданьская" (Польша, Август III)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 9,85 гр
- Чистого серебра (0,1583 oz) 4,925 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Злотовка (30 грошей)
- Год 1762
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (226)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1762 года "Гданьская" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1077 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
508 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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