Шеляг 1762 года DB "Торуньский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1762 года "Торуньский" со знаком DB. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2755 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 170 PLN. Торги состоялись 21 января 2023.

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