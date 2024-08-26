Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1762 года DB "Торуньский". Чистое серебро (Польша, Август III)
Разновидность: Чистое серебро
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 0,62 гр
- Чистого серебра (0,0199 oz) 0,6194 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1762
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1762 года "Торуньский" со знаком DB. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2755 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 170 PLN. Торги состоялись 21 января 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Rzeszowski DA (5)
Где продать?
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