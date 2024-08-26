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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1762 года DB "Торуньский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Разновидность: Чистое серебро

Аверс монеты - Шеляг 1762 года DB "Торуньский" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1762 года DB "Торуньский" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 0,62 гр
  • Чистого серебра (0,0199 oz) 0,6194 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1762
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1762 года "Торуньский" со знаком DB. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2755 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 170 PLN. Торги состоялись 21 января 2023.

Сохранность
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  • Rzeszowski DA (5)
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша Шеляг 1762 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1762 "Торуньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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