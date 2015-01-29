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Злотовка (30 грошей) 1762 года REOE "Гданьская" (Польша, Август III)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1762 года "Гданьская" со знаком REOE. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1077 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
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