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Злотовка (30 грошей) 1762 года REOE "Гданьская" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Злотовка (30 грошей) 1762 года REOE "Гданьская" - цена золотой монеты - Польша, Август IIIРеверс монеты - Злотовка (30 грошей) 1762 года REOE "Гданьская" - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Вес17,35 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртШнуровидный

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст III
  • НоминалЗлотовка (30 грошей)
  • Год1762
  • ПравительАвгуст III (Король польский)
  • Монетный дворГданьск
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1762 года "Гданьская" со знаком REOE. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1077 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Künker - 29 января 2015
ПродавецKünker
Дата29 января 2015
СохранностьXF
Цена
90388 $
Цена в валюте аукциона 80000 EUR
Польша Злотовка (30 грошей) 1762 REOE "Гданьская" на аукционе Künker - 27 января 2011
ПродавецKünker
Дата27 января 2011
СохранностьXF
Цена
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