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ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Золотые монеты Злотовка (30 грошей) Августа III - Польша

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Злотовка (30 грошей) 1762

Гданьская
ГодЗнакОписаниеКопицкийПродажиПродажи
1762REOER802
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