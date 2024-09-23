Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1762 года "Торуньский" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,62 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1762
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1762 года "Торуньский". Это медная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 384222 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 380 PLN. Торги состоялись 21 декабря 2023.
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
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Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
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