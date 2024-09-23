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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1762 года "Торуньский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1762 года "Торуньский" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1762 года "Торуньский" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1762
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1762 года "Торуньский". Это медная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 384222 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 380 PLN. Торги состоялись 21 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • Janas (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (3)
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша Шеляг 1762 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1762 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша Шеляг 1762 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Шеляг 1762 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1762 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Шеляг 1762 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1762 "Торуньский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша Шеляг 1762 "Торуньский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1762 "Торуньский" на аукционе GGN - April 18, 1998
Продавец GGN
Дата 18 апреля 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1762 "Торуньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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