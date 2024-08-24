Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1760 года DB "Торуньский" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,62 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1760
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1760 года "Торуньский" со знаком DB. Это медная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе WDA - MiM за 950 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 октября 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец GGN
Дата 15 апреля 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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