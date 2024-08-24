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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1760 года DB "Торуньский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1760 года DB "Торуньский" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1760 года DB "Торуньский" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1760
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1760 года "Торуньский" со знаком DB. Это медная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе WDA - MiM за 950 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stare Monety (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе Numedux - March 24, 2019
Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе Numedux - March 24, 2019
Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе GGN - October 23, 2004
Продавец GGN
Дата 23 октября 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе GGN - April 17, 2004
Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе GGN - April 15, 2000
Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе GGN - April 15, 2000
Продавец GGN
Дата 15 апреля 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе GGN - October 24, 1998
Продавец GGN
Дата 24 октября 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1760 DB "Торуньский" на аукционе GGN - April 18, 1998
Продавец GGN
Дата 18 апреля 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1760 "Торуньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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