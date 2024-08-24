Шеляг 1760 года DB "Торуньский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1760 года "Торуньский" со знаком DB. Это медная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе WDA - MiM за 950 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.

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