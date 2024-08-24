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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1760 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1760 REOE Гданьский
Средняя цена 42000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1760 REOE Гданьский Золото
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1760 REOE Гданьский
Средняя цена 510 $
Продажи
0 159
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1760 REOE Гданьский Золото
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1760 REOE Гданьский
Средняя цена 350 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1760 REOE Гданьский
Средняя цена 170 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1760 REOE Гданьский Клипа. Чистое серебро
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1760 Торуньский Чистое серебро
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1760 Гданьский
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шеляг 1760 DB Торуньский
Средняя цена 65 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Шеляг 1760 Торуньский
Средняя цена 70 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
Шеляг 1760 Эльблонгский
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шеляг 1760 CHS Эльблонгский
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1760 REOE Пробная Гданьская Овальный герб
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1760 REOE Пробная Гданьская Изогнутый герб
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 4
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