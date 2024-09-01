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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1760 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1760 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1760 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,291)
  • Вес 1,53 гр
  • Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4452 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1760
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1760 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 9750 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность F
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Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
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Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1760 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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