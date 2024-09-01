Трояк (3 гроша) 1760 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1760 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 9750 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.

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