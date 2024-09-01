Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1760 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,291)
- Вес 1,53 гр
- Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4452 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1760
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1760 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 9750 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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