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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1760 года REOE "Гданьский". Золото (Польша, Август III)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1760 года REOE "Гданьский" Золото - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1760 года REOE "Гданьский" Золото - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,312)
  • Вес 6,87 гр
  • Чистого золота (0,0689 oz) 2,1434 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1760
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1760 года "Гданьский" со знаком REOE. Золото. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе

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Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1760 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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