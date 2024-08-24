Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1760 года REOE "Гданьский". Золото (Польша, Август III)
Разновидность: Золото
Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.
Техническая информация
- Металл Золото (0,312)
- Вес 6,87 гр
- Чистого золота (0,0689 oz) 2,1434 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1760
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1760 года "Гданьский" со знаком REOE. Золото. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе
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