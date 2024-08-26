Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1760 года "Торуньский". Чистое серебро (Польша, Август III)
Разновидность: Чистое серебро
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 0,62 гр
- Чистого серебра (0,0199 oz) 0,6194 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1760
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1760 года "Торуньский". Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 336 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8500 PLN. Торги состоялись 22 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
2151 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
2101 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность SP62 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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