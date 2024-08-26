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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1760 года "Торуньский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Разновидность: Чистое серебро

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Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 0,62 гр
  • Чистого серебра (0,0199 oz) 0,6194 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1760
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1760 года "Торуньский". Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 336 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8500 PLN. Торги состоялись 22 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • PDA & PGN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
2151 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
2101 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность SP62 PCGS
Цена
******
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Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1760 "Торуньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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