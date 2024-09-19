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Шеляг 1760 года "Гданьский" (Польша, Август III)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1760 года "Гданьский". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1643 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 420 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2018.
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