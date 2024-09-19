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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1760 года "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1760 года "Гданьский" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1760 года "Гданьский" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1760
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1760 года "Гданьский". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1643 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 420 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1760 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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