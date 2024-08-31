Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1760 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,479)
- Вес 6,1 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9219 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1760
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (159)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1760 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14500 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF45 GCN
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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