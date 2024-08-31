Орт (18 грошей) 1760 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1760 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14500 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

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