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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1760 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1760 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1760 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,479)
  • Вес 6,1 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9219 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1760
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (159)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1760 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14500 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

Сохранность
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Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1163 $
Цена в валюте аукциона 4700 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
574 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF45 GCN
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
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Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Для продажи Орт (18 грошей) 1760 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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