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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Орт (18 грошей) Августа III - Польша

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Орт (18 грошей) 1753-1756

Коронный
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1753 EC 0 921754 EC 0 11781755 EC 0 7451755 R5 0 01756 EC 0 565
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Орт (18 грошей) 1758-1763

Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1758 R7 0 81759 CHS R3 0 451759 REOE R7 0 11760 REOE R2 0 1591763 REOE R7 0 3
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Орт (18 грошей) 1763

Эльблонгский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1763 ICS R7 0 6
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