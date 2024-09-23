Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Орт (18 грошей) Августа III - Польша
Орт (18 грошей) 1753-1756Коронный
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1753 EC 0 921754 EC 0 11781755 EC 0 7451755 R5 0 01756 EC 0 565
Орт (18 грошей) 1758-1763Гданьский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1758 R7 0 81759 CHS R3 0 451759 REOE R7 0 11760 REOE R2 0 1591763 REOE R7 0 3
Орт (18 грошей) 1763Эльблонгский
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1763 ICS R7 0 6
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