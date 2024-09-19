Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1758 года "Гданьский" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,479)
- Вес 6,1 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9219 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1758
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1758 года "Гданьский". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 62000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
16187 $
Цена в валюте аукциона 62000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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