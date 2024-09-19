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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1758 года "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1758 года "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1758 года "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,479)
  • Вес 6,1 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9219 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1758
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1758 года "Гданьский". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 62000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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Польша Орт (18 грошей) 1758 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1758 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
13547 $
Цена в валюте аукциона 60000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1758 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1758 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
16187 $
Цена в валюте аукциона 62000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1758 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1758 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1758 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Орт (18 грошей) 1758 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1758 "Гданьский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Орт (18 грошей) 1758 "Гданьский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1758 "Гданьский" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Орт (18 грошей) 1758 "Гданьский" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1758 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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